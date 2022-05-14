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Зеленський про Євробачення: Європо, голосуй за Україну

Альона Мазуренко Субота, 14 травня 2022, 21:35
Зеленський про Євробачення: Європо, голосуй за Україну
ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський закликав європейських слухачів підтримати український гурт на музичному конкурсі "Євробачення" у 2022 році. За словами Зеленського, Україні наразі важлива будь-яка перемога.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово.

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Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"! Європо, голосуй за Kalush Orchestra - № 12...

Це не війна, але, тим не менш, для нас будь-яка перемога сьогодні важлива, тож вболіваємо за наших".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • О 22.00 за київським часом розпочнеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". 
  • Росію та Білорусь на конкурс не допустили. 
  • Букмекери пророкують Україні перемогу, а російські хакери заявляють, що спробують цьому завадити.

Теми: ЄвробаченняЗеленськийУкраїнамузика
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