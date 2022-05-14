Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про Євробачення: Європо, голосуй за Україну

Мазуренко Альона Субота, 14 травня 2022, 21:35
ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський закликав європейських слухачів підтримати український гурт на музичному конкурсі "Євробачення" у 2022 році. За словами Зеленського, Україні наразі важлива будь-яка перемога.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово.

Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"! Європо, голосуй за Kalush Orchestra - № 12...

Це не війна, але, тим не менш, для нас будь-яка перемога сьогодні важлива, тож вболіваємо за наших".

Передісторія: 

  • О 22.00 за київським часом розпочнеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". 
  • Росію та Білорусь на конкурс не допустили. 
  • Букмекери пророкують Україні перемогу, а російські хакери заявляють, що спробують цьому завадити.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄвробаченняЗеленськийУкраїнамузика
Головне сьогодні

Україна здатна виграти війну з РФ – Столтенберг

фотоЕвакуаційне авто з дітьми потрапило під обстріл росіян

Дружини захисників Маріуполя: Потрібно вивести весь гарнізон, ситуація жахлива

Офіційно: у вівторок Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО

Потік на в'їзд в Україну після 9 травня перевищує потік на виїзд

Розвідка порахувала кадировців на війні в Україні

Усі новини...
Євробачення
Євробачення: Kalush Orchestra закликав світ врятувати захисників Маріуполя
Російські хакери погрожують завадити Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні-2022
Стало відомо, з ким Kalush Orchestra побореться за перемогу: результати 2-го півфіналу Євробачення-2022
Останні новини
20:18
Сподіваємося заявку України в НАТО розглянуть так само швидко, як Швеції й Фінляндії – віцепрем’єрка 
20:13
РФ – королівство блазнів, яке не здатне перемогти державу, де президентом став комік – Руденко
19:56
Росія готується відправити в Україну до 2500 резервістів – Генштаб
19:44
Правляча партія Швеції підтримала вступ країну до НАТО
19:43
Переселенці отримають 10 мільярдів від міжнародних організацій – Мінсоц
19:37
Укрпошта випустить нову марку, присвячену перемозі України на Євробаченні-2022
19:20
У Сєвєродонецьку через обстріли окупантів загинули 2 людини
19:06
На окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20% – зведення Генштабу ЗСУ
18:47
У Білорусі мріють, що до ОДКБ увійдуть десятки держав
18:43
фотоУ Гуляйполі внаслідок збройної атаки окупанти пошкодили житлові будинки
Усі новини...