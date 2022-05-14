Зеленский о Евровидении: Европа, голосуй за Украину

Президент Владимир Зеленский призвал европейских слушателей поддержать украинскую группу на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. По словам Зеленского, Украине сейчас важна любая победа.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Совершенно скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово.

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Верю, что, наконец, этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - №12...

Это не война, но, тем не менее, для нас любая победа сегодня важна, так что болеем за наших".

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