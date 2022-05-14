Зеленский о Евровидении: Европа, голосуй за Украину
Суббота, 14 мая 2022, 21:35
Президент Владимир Зеленский призвал европейских слушателей поддержать украинскую группу на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. По словам Зеленского, Украине сейчас важна любая победа.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Совершенно скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово.
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Верю, что, наконец, этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - №12...
Это не война, но, тем не менее, для нас любая победа сегодня важна, так что болеем за наших".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В 22:00 по киевскому времени начнется финал песенного конкурса "Евровидение-2022".
- Россию и Беларусь к конкурсу не допустили.
- Букмекеры прогнозируют победу Украины, а российские хакеры заявляют, что попытаются этому помешать.