Зеленский о Евровидении: Европа, голосуй за Украину

Президент Владимир Зеленский призвал европейских слушателей поддержать украинскую группу на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. По словам Зеленского, Украине сейчас важна любая победа.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Совершенно скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово.

Верю, что, наконец, этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - №12...

Это не война, но, тем не менее, для нас любая победа сегодня важна, так что болеем за наших".

Предыстория:

В 22:00 по киевскому времени начнется финал песенного конкурса "Евровидение-2022".

Россию и Беларусь к конкурсу не допустили.

Букмекеры прогнозируют победу Украины, а российские хакеры заявляют, что попытаются этому помешать.