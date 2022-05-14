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На сході за день відбито 12 атак, на 6 локаціях ідуть бої

Катерина ТищенкоСубота, 14 травня 2022, 21:56
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у суботу українські військові відбили 12 атак ворога, ще на 6 локаціях тривають бої.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Обстановка складна, але контрольована. Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах".

Деталі: За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 5 артилерійських систем; 9 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили 9 атак, тривають бої.

Українські захисники знищили: особового складу – до 80, танків – 3, БТР – 2, артилерія – 1, міномети – 4, АТТ – 3, БПЛА – 3.

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Теми: ДонбасвійнаЗбройні сили
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