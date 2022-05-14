На востоке за день отбиты 12 атак, на 6 локациях идут бои

На Донецком и Луганском направлениях в субботу украинские военные отразили 12 атак врага, еще на 6 локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Обстановка сложная, но контролируемая. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам".

Детали: За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 5 артиллерийских систем; 9 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 9 атак, продолжаются бои.

Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 80, танков – 3, БТР – 2, артиллерия – 1, минометы – 4, АТТ – 3, БПЛА – 3.