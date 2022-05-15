У супермаркеті США чоловік відкрив стрілянину, щонайменше 10 загиблих
Неділя, 15 травня 2022, 00:53
Озброєний чоловік у супермаркеті в американському місті Буффало розстріляв щонайменше 10 людей.
Джерело: The Associated Press із посиланням на джерела в правоохоронних органах
Деталі: За словами джерела, чоловік міг вести пряму трансляцію стрілянини.
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Правоохоронці розслідують це масове вбивство і з’ясовують, чи було воно пов’язане з расовими мотивами.
Поліція Буффало підтвердила, що стрілець був затриманий, але не встановила особу підозрюваного.
Свідки повідомили, що стрілець був у військовому одязі та бронежилеті.
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