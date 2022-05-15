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У супермаркеті США чоловік відкрив стрілянину, щонайменше 10 загиблих

Ольга Глущенко Неділя, 15 травня 2022, 00:53
ілюстративне фото Getty Images

Озброєний чоловік у супермаркеті в американському місті Буффало розстріляв щонайменше 10 людей.

Джерело: The Associated Press із посиланням на джерела в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела, чоловік міг вести пряму трансляцію стрілянини.

Правоохоронці розслідують це масове вбивство і з’ясовують, чи було воно пов’язане з расовими мотивами.

Поліція Буффало підтвердила, що стрілець був затриманий, але не встановила особу підозрюваного.

Свідки повідомили, що стрілець був у військовому одязі та бронежилеті.

Теми: СШАкриміналвбивство
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