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В супермаркете США мужчина открыл стрельбу, по меньшей мере 10 погибших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 00:53
В супермаркете США мужчина открыл стрельбу, по меньшей мере 10 погибших
иллюстративное фото Getty Images

Вооруженный мужчина в супермаркете в американском городе Буффало расстрелял не менее 10 человек.

Источник: The Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, мужчина мог вести прямую трансляцию стрельбы.

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Правоохранители расследуют это массовое убийство и выясняют, было ли оно связано с расовыми мотивами.

Полиция Буффало подтвердила, что стрелок был задержан, но не установила личность подозреваемого.

Свидетели сообщили, что стрелок был в военной одежде и бронежилете.

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Темы: СШАкриминалубийство
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