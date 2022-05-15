В супермаркете США мужчина открыл стрельбу, по меньшей мере 10 погибших

Вооруженный мужчина в супермаркете в американском городе Буффало расстрелял не менее 10 человек.

Источник: The Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, мужчина мог вести прямую трансляцию стрельбы.

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Правоохранители расследуют это массовое убийство и выясняют, было ли оно связано с расовыми мотивами.

Полиция Буффало подтвердила, что стрелок был задержан, но не установила личность подозреваемого.

Свидетели сообщили, что стрелок был в военной одежде и бронежилете.