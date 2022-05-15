Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В супермаркете США мужчина открыл стрельбу, по меньшей мере 10 погибших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 00:53
иллюстративное фото Getty Images

Вооруженный мужчина в супермаркете в американском городе Буффало расстрелял не менее 10 человек.

Источник: The Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, мужчина мог вести прямую трансляцию стрельбы.

Правоохранители расследуют это массовое убийство и выясняют, было ли оно связано с расовыми мотивами.

Полиция Буффало подтвердила, что стрелок был задержан, но не установила личность подозреваемого.

Свидетели сообщили, что стрелок был в военной одежде и бронежилете.

Темы: СШАкриминалубийство
Главное сегодня

Поток на въезд в Украину после 9 мая превышает поток на выезд

Разведка посчитала кадыровцев на войне в Украине

Армия РФ потеряла в Украине 1220 танков и 555 артиллерийских систем - Генштаб

В Харьков уже возвращаются ежедневно по 2 тысячи человек – ОВА

Россия не сможет наступать в течение 30 дней, потеряна треть собранной армии – разведка Британии

Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский

Все новости...
США
Посол России заявил, что ее "капитуляции" в Украине никогда не будет
Зеленский призывает США официально признать Россию государством – спонсором терроризма
У Зеленского ожидают решения Сената США о $40 млрд на следующей неделе
Последние новости
13:17
аудиоПоследние переговоры крейсера "Москва": Две пробоины, ляжет на бок
13:15
"Кадры бьют глубоко и больно": Kalush Orchestra представили клип на песню-победительницу Евровидения
13:04
фотоЖенщина умерла в объятиях сына. История раненого мальчика из Мариуполя, потерявшего маму
12:53
Правящая партия Швеции отступит от нейтралитета и поддержит вступление в НАТО
12:46
Через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание
12:38
Поток на въезд в Украину после 9 мая превышает поток на выезд
12:35
Кухонный шкафчик, петушок из Василькова, раненый Кобзарь и атаман Орлик – великая история маленькой Бородянки
12:33
Россияне говорят, что убили человека во время бунта в колонии Херсона
12:15
Экс-командующий НАТО считает, что РФ рассматривает капитуляцию
11:57
ПВО уничтожила две российские ракеты на подлете ко Львовщине
Все новости...