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Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський

Ольга Глущенко Неділя, 15 травня 2022, 02:10
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!

Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"!

Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє.

Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь.

Вільний, мирний, відбудований!

ВІДЕО ДНЯ

Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси!

Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом".

Що передувало: Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні. 

Теми: ЄвробаченняЗеленський
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