Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!

Реклама:

Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"!

Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє.

Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь.

ВІДЕО ДНЯ

Вільний, мирний, відбудований!

Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси!

Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом".

Що передувало: Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні.