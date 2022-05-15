Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський
Неділя, 15 травня 2022, 02:10
Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!
Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"!
Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє.
Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь.
Вільний, мирний, відбудований!
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Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси!
Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом".
Що передувало: Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні.