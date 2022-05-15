Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в Евровидении-2022.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!"

В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"!

Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз.

Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь.

Свободный, мирный, отстроенный!

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Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса!

Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом".

Что предшествовало: Группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.