Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь – Зеленский
Воскресенье, 15 мая 2022, 02:10
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в Евровидении-2022.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!"
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В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"!
Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз.
Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь.
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Свободный, мирный, отстроенный!
Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса!
Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом".
Что предшествовало: Группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.