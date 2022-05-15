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У Нью-Йорку сотні людей вимагали врятувати захисників Маріуполя

Ольга Глущенко Неділя, 15 травня 2022, 05:53
фото: Укрінформ

На Мангеттені у Нью-Йорку відбулася акція підтримки захисників Маріуполя, які продовжують боротьбу на Азовсталі.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Сотні людей з українською символікою та гаслами зібралися в суботу на Тайм Сквер, щоб привернути увагу США та міжнародної спільноти до важкої ситуації, яка склалася в Маріуполі.

Люди скандували "Маріуполь! ", "Врятуйте захисників Азовсталі", "Слава Маріуполю!".

"Українська громада докладає всіх зусиль, аби привернути увагу світової громадськості до захисників нашої демократії в місті Маріуполі, - сказав, виступаючи на мітингу генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов. – Те, що Росія робить там, відкрило обличчя російської влади для всього світу".

За його словами, саме завдяки спільним зусиллям українців у різних країнах світ бачить, що там відбувається, а турецький уряд висловив готовність евакуювати поранених захисників Маріуполя.

Він вкотре нагадав, що Україна потребує більше зброї, жорсткіших санкцій проти Росії та активної фінансової підтримки.

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Теми: СШАмітингиМаріуполь
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