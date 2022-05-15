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В Нью-Йорке сотни людей требовали спасти защитников Мариуполя

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 05:53
фото: Укринформ

На Манхэттене в Нью-Йорке прошла акция поддержки защитников Мариуполя, продолжающих борьбу на Азовстали.

Источник: Укринформ

Детали: Сотни людей с украинской символикой и лозунгами собрались в субботу на Тайм Сквер, чтобы привлечь внимание США и международного сообщества к сложной ситуации в Мариуполе.

Люди скандировали "Мариуполь!", "Спасите защитников Азовстали", "Слава Мариуполю!".

"Украинская община прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к защитникам нашей демократии в городе Мариуполе, - сказал, выступая на митинге, генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов. - То, что Россия делает там, открыло лицо российской власти для всего мира".

По его словам, именно благодаря совместным усилиям украинцев в разных странах мир видит, что там происходит, а турецкое правительство выразило готовность эвакуировать раненых защитников Мариуполя.

Он в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в большем оружии, более жестких санкциях против России и активной финансовой поддержке.

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Темы: СШАмитингиМариуполь
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