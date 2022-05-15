Вночі російські ракети вдарили по військовому об'єкту на Львівщині

Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова Козицького: "15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється".

Деталі: В ніч на 15 травня повітряні тривоги вперше з 9 травня оголошувалися на західній Україні.

Оновлено: Пізніше Козицький уточнив, що чотири ракети ворога влучили (і повністю зруйнували) в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.