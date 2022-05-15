Ночью российские ракеты ударили по военному объекту в Львовской области
Воскресенье, 15 мая 2022, 11:20
Российские войска нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Львовской области.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий
Прямая речь Козицкого: "15 мая около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется".
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Подробности: В ночь на 15 мая воздушные тревоги впервые с 9 мая объявлялись на западной Украине.
Обновлено: Позже Козицкий уточнил, что четыре ракеты врага попали (и полностью разрушили) в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.
Украинская правда