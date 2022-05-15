Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії знову заявили про обстріл Бєлгородської області "з боку України"

Олена РощінаНеділя, 15 травня 2022, 08:50

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що "з території України" знову стріляли – у селищі Середа мирний житель нібито зазнав поранення.

Джерело: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Дослівно: "Селище Середа Шебекинського міського округу було обстріляне з території України. Один мирний житель постраждав, отримав осколкове поранення. Йому буде надано всю необхідну медичну допомогу".

Деталі: Пізніше Гладков повідомив, що разом із головою Шебекинського міськокругу Володимиром Ждановим відвідав пораненого.

"Життєво важливі органи не зачепило, кістку не зачепило. Почувається добре", – написав губернатор.

Нагадаємо: Белгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Це далеко не перший випадок, коли на цій частині Росії заявляють про обстріли, пожежі, роботу ППО чи ворожі безпілотники.

Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

Росія готує для відправки в Україну до 2500 резервістів – Генштаб

Україна здатна виграти війну з РФ – Столтенберг

фотоЕвакуаційне авто з дітьми потрапило під обстріл росіян

Дружини захисників Маріуполя: Потрібно вивести весь гарнізон, ситуація жахлива

Офіційно: у вівторок Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО

Потік на в'їзд в Україну після 9 травня перевищує потік на виїзд

Усі новини...
Росія
У ЄС вигадали, як можна оплатити російський газ і не порушити санкції – ЗМІ
ППО збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького
Росіяни кажуть, що вбили людину під час бунту в колонії Херсона
Останні новини
20:39
10% території Луганщини підконтрольні Україні – Гайдай
20:32
Уряд підвищив граничну ціну на бензин та зменшив на дизпальне
20:18
Сподіваємося заявку України в НАТО розглянуть так само швидко, як Швеції й Фінляндії – віцепрем’єрка 
20:13
РФ – королівство блазнів, яке не здатне перемогти державу, де президентом став комік – Руденко
19:56
Росія готує для відправки в Україну до 2500 резервістів – Генштаб
19:44
Правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО
19:43
Переселенці отримають 10 мільярдів від міжнародних організацій – Мінсоц
19:37
Укрпошта випустить нову марку, присвячену перемозі України на Євробаченні-2022
19:20
У Сєвєродонецьку через обстріли окупантів загинули 2 людини
19:06
На окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20% – зведення Генштабу ЗСУ
Усі новини...