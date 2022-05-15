У Росії знову заявили про обстріл Бєлгородської області "з боку України"
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що "з території України" знову стріляли – у селищі Середа мирний житель нібито зазнав поранення.
Джерело: Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Дослівно: "Селище Середа Шебекинського міського округу було обстріляне з території України. Один мирний житель постраждав, отримав осколкове поранення. Йому буде надано всю необхідну медичну допомогу".
Деталі: Пізніше Гладков повідомив, що разом із головою Шебекинського міськокругу Володимиром Ждановим відвідав пораненого.
"Життєво важливі органи не зачепило, кістку не зачепило. Почувається добре", – написав губернатор.
Нагадаємо: Белгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Це далеко не перший випадок, коли на цій частині Росії заявляють про обстріли, пожежі, роботу ППО чи ворожі безпілотники.