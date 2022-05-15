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В России снова заявили об обстреле Белгородской области "со стороны Украины" 

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 08:50

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что "с территории Украины" снова стреляли – в посёлке Середа мирный житель якобы получил ранение.

Источник: Telegram-канал "Настоящий Гладков

Дословно: "Посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь".

Детали: Позже Гладков сообщил, что вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым проведал раненого.

"Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо", – написал губернатор.

Напомним: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Это далеко не первый случай, когда на этой части России заявляют об обстрелах, пожарах, работе ПВО или вражеских беспилотниках.

Темы: Росcиявойна
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