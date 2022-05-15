Окупанти 11 разів атакували Сєвєродонецьк з артилерії, палав "Азот"

14 травня російські військові нанесли 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку на Луганщині, є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Відсотків 40 усіх атак росіян 14 травня прийшлися на Сєвєродонецьк. Ще приблизно стільки ж - на Гірську та Попаснянську громади.

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Руйнувань дуже багато. Це - 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити "Азот" (одне з найбільших в Європі підприємств хімічної промисловості – ред.).

Вчора зранку після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів.

Деталі: За словами Гайдая, ще зазнали поранень три жителі Врубівки. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три - в Лисичанську, де ворог наніс авіаудар, два - в Рубіжному.