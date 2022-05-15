Оккупанты 11 раз атаковали Северодонецк из артиллерии, пылал "Азот"

14 мая российские военные нанесли 11 артиллерийских атак по Северодонецку на Луганщине, есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Процентов 40 всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же – на Горную и Попаснянскую громады.

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Разрушений очень много. Это – 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот" (одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности – ред.).

Вчера с утра после очередного прилета пламя охватило один из производственных цехов.

Детали: По словам Гайдая, еще получили ранения три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три – в Лисичанске, где враг нанес авиаудар, два – в Рубежном.