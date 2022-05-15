У Росії різко почастішали крадіжки в магазинах з початку війни

У лютому-квітні після початку нападу на Україну в російських магазинах побільшало крадіжок: найчастіше зловмисників приваблювали кондитерські вироби та ковбаса.

Джерело: "РБК" з посиланням на аналітиків NTechLab

Деталі: За даними NTechLab, у лютому-квітні 2022 року у порівнянні з тим же періодом минулого року в середньому випадків крадіжок на один магазин стало на 18% більше.

На чверть зросла й середня сума вкрадених товарів - вона становила 1,5 тисяч рублів.

За словами представників мереж, "виносять все" — дорогий алкоголь, чай, каву та косметичні товари.

Трендом стало розкрадання товарів на касах самообслуговування. Кількість учасників таких махінацій за час війни зросла на 34%.

Довідка: NTechLab – це компанія-розробник системи розпізнавання осіб, яка співпрацює з ритейлерами.