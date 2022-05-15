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В России резко участились кражи в магазинах с начала войны

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 мая 2022, 10:51
В России резко участились кражи в магазинах с начала войны
фото рбк

В феврале-апреле после начала нападения на Украины в российских магазинах увеличилось число краж: чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса.

Источник: "РБК" со ссылкой на аналитиков NTechLab

Детали: По данным NTechLab, в феврале—апреле 2022 года в сравнении с тем же периодом прошлого года в среднем случаев краж на один магазин стало на 18% больше.

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На четверть выросла и средняя сумма украденных товаров — она составила 1,5 тысячи рублей.

По словам представители сетей, "выносят все" — дорогой алкоголь, чаи, кофе и косметические товары.

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за время войны выросло на 34%.

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Справка: NTechLab – это компания-разработчик системы распознавания лиц, которая сотрудничает с ретейлерами.

Темы: Росcиясанкциивойна
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