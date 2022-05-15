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Кулеба не проти переговорів з РФ, але Путін має опинитися на лаві підсудних

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 10:53

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що одним з підсумків завершення війни РФ проти України має стати процес у Міжнародному кримінальному суді.

Про це він заявив у інтерв’ю Bild am Sonntag.

Кулеба, серед іншого заявив, що вважає нормальним продовження переговорів з РФ заради перемир’я.

"Немає нічого поганого в домовленості про припинення вогню, якщо це перший крок до вирішення проблеми, крок до звільнення української території, - заявив він. – Але ми не дозволимо дипломатії просто продовжити наші страждання і просто відкласти наступний етап війни", - заявив він.

Водночас він наголосив про необхідність переслідування винних у воєнних злочинах, аж до найвищого керівництва.

"Я хочу сидіти в залі суду в Міжнародному кримінальному суді і хочу бачити Путіна на лаві підсудних", - заявив міністр.

Кулеба, утім, наголосив, що неможливо передбачити терміни завершення війни та перемоги України. "ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно, щоб захистити його та створити стійкий мир", - наголосив він.

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Кулеба перебуває з візитом у Берліні, де проходила зустріч G7 та відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

Зокрема, у НАТО впевнені, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане під час цієї зустрічі.

Теми: МЗСРосія
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