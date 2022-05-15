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Кулеба не против переговоров с РФ, но Путин должен сидеть на скамье подсудимых

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 10:53

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что одним из итогов завершения войны РФ против Украины должен стать процесс в Международном уголовном суде.

Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag.

Кулеба, среди прочего, заявил, что считает нормальным продолжение переговоров с РФ ради перемирия.

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"Нет ничего плохого в договоренности о прекращении огня, если это первый шаг к решению проблемы, шаг к освобождению украинской территории, – заявил он. – Но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и просто отложить следующий этап войны", - заявил он.

В то же время он подчеркнул необходимость преследования виновных в военных преступлениях, вплоть до высшего руководства РФ.

"Я хочу сидеть в зале суда в Международном уголовном суде и хочу видеть Путина на скамье подсудимых", - заявил министр.

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Кулеба подчеркнул, что невозможно предусмотреть сроки завершения войны и победы Украины. "Мы будем бороться столько, сколько потребуется, чтобы защитить его и создать устойчивый мир", - заявил он.

Кулеба находится с визитом в Берлине, где проходила встреча G7 и проходит встреча министров иностранных дел НАТО.

В частности, в НАТО во время этой встречи заявили, что турецкое вето на вступление Финляндии и Швеции будет преодолено.

Темы: МИДРосcия
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