Армія РФ робить помилки і почувається невпевнено на Херсонщині – ISW

Аналітики Інституту досліджень війни вважають, що російські війська припускаються тактичних помилок на сході України, а на півдні не можуть визначитися з датою так званого "референдуму", що може свідчити про їхню невпевненість у своєму результаті на Херсонщині.

Джерело: Institute for the Study of War (ISW)

Деталі: Українські захисники знищили значну частину російської мотострілецької бригади, яка 11 травня намагалася перетнути річку Сіверський Донець по понтонному мосту.

Катастрофічні втрати росіян під час невдалої переправи через річку та військова некомпетентність, виявлена ​​в цій переправі, похитнули довіру деяких відомих російських блогерів, які почали критикувати російських військових перед сотнями тисяч підписників.

На думку ISW, спроба переправи через річку в Білогорівці показала приголомшливий брак тактичного розуміння, оскільки супутникові знімки показують знищену російську техніку, щільно згруповану в обох кінцях зруйнованого "мосту".

Блогери, які досі вболівали за російських військових, розкритикували керівництво російських збройних сил за те, що вони не зуміли вивчити досвід війни. Також вони запідозрили, що російська пропаганда заважає їм зрозуміти, що насправді відбувається.

Знищення мотострілецької частини може серйозно завадити зусиллям Росії ізолювати Сєвєродонецьк і Лисичанськ із півночі. Протягом останніх 24 годин російські війська не робили жодних спроб просування в цьому районі.

ВІДЕО ДНЯ

Армія РФ продовжує відходити з півночі Харківської області, але, ймовірно, прагнутиме утримати лінію для захисту своїх наземних комунікацій від Бєлгорода через Вовчанськ до Ізюма. Водночас, в Україні заговорили про контрнаступ у районі Ізюма.

Українські захисники продовжували воювати на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, незважаючи на жахливі умови та продовження російських атак. Українська оборона "Азовсталі" досі сковує російські бойові сили та завдає втрат, зазначають аналітики.

Російські війська вирили окопи на північному заході Запорізької області приблизно за 20 кілометрів від траси до міста Запоріжжя. Вони можуть готуватися до подальших наступальних дій на Запоріжжі або укріплювати доступ до Херсонської області з півночі та сходу.

Українські війська знищили російський польовий склад поблизу Пологів.

Російська окупаційна влада продовжує стикатися з адміністративними проблемами, які заважають Росії встановити повний контроль над окупованими територіями.

Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що Кремль планує провести референдум у Херсонській області 11 вересня, а впродовж усього літа намагатися завербувати місцевих колаборантів.

Різноманітні повідомлення про можливі дати проведення референдуму в Херсоні (і заперечення того, що буде будь-яка анексія) свідчать про "значне замішання" в російському керівництві на різних рівнях щодо перспектив Росії убезпечити цю територію і, можливо, мати просування вперед, вважають в ISW.