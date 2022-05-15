Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ совершает ошибки и чувствует себя неуверенно на Херсонщине – ISW

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 11:44
Армия РФ совершает ошибки и чувствует себя неуверенно на Херсонщине – ISW
Карта от ISW

Аналитики Института исследований войны считают, что российские войска допускают тактические ошибки на востоке Украины, а на юге не могут определиться с датой так называемого "референдума", что может свидетельствовать об их неуверенности в своем результате в Херсонской области.

Источник: Institute for the Study of War (ISW)

Детали: Украинские защитники уничтожили значительную часть российской мотострелковой бригады, которая 11 мая пыталась пересечь реку Северский Донец по понтонному мосту.

Реклама:

Катастрофические потери россиян во время неудачной переправы через реку и военная некомпетентность, выявленная в этой переправе, поколебали доверие некоторых известных российских блогеров, которые начали критиковать российских военных перед сотнями тысяч подписчиков.

По мнению ISW, попытка переправы через реку в Белогоровке показала ошеломительную нехватку тактического понимания, поскольку спутниковые снимки показывают уничтоженную российскую технику, плотно сгруппированную в обоих концах разрушенного "моста".

Блоггеры, до сих пор болевшие за российских военных, раскритиковали руководство российских вооруженных сил за то, что они не сумели изучить опыт войны. Также они заподозрили, что российская пропаганда мешает им понять, что происходит.

ВИДЕО ДНЯ
 

Уничтожение мотострелковой части может серьезно помешать усилиям России изолировать Северодонецк и Лисичанск с севера. В течение последних 24 часов российские войска не предпринимали никаких попыток продвижения в этом районе.

 

Армия РФ продолжает отходить с севера Харьковской области, но предположительно будет стремиться удержать линию для защиты своих наземных коммуникаций от Белгорода через Волчанск до Изюма. В то же время, в Украине заговорили о контрнаступлении в районе Изюма.

Украинские защитники продолжали воевать на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на ужасающие условия и продолжение российских атак. Украинская оборона "Азовстали" до сих пор сковывает российские боевые силы и наносит урон, отмечают аналитики.

Российские войска вырыли окопы на северо-западе Запорожской области примерно в 20 километрах от трассы до города Запорожья. Они могут готовиться к дальнейшим наступательным действиям на Запорожье или укреплять доступ в Херсонскую область с севера и востока.

Украинские войска уничтожили российский полевой склад вблизи Пологов.

Российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с административными проблемами, которые мешают России установить полный контроль над оккупированными территориями.

 

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что Кремль планирует провести референдум в Херсонской области 11 сентября, а на протяжении всего лета пытаться завербовать местных коллаборантов.

 

Различные сообщения о возможных датах проведения референдума в Херсоне (и отрицание того, что будет какая-либо аннексия) свидетельствуют о "значительном замешательстве" в российском руководстве на разных уровнях относительно перспектив России обезопасить эту территорию и, возможно, иметь продвижение вперед, считают в ISW .

Темы: войнаДонбассХерсонская областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
война
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
Все новости...
Реклама: