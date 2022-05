Армия РФ совершает ошибки и чувствует себя неуверенно на Херсонщине – ISW

Аналитики Института исследований войны считают, что российские войска допускают тактические ошибки на востоке Украины, а на юге не могут определиться с датой так называемого "референдума", что может свидетельствовать об их неуверенности в своем результате в Херсонской области.

Источник: Institute for the Study of War (ISW)

Детали: Украинские защитники уничтожили значительную часть российской мотострелковой бригады, которая 11 мая пыталась пересечь реку Северский Донец по понтонному мосту.

Катастрофические потери россиян во время неудачной переправы через реку и военная некомпетентность, выявленная в этой переправе, поколебали доверие некоторых известных российских блогеров, которые начали критиковать российских военных перед сотнями тысяч подписчиков.

По мнению ISW, попытка переправы через реку в Белогоровке показала ошеломительную нехватку тактического понимания, поскольку спутниковые снимки показывают уничтоженную российскую технику, плотно сгруппированную в обоих концах разрушенного "моста".

Блоггеры, до сих пор болевшие за российских военных, раскритиковали руководство российских вооруженных сил за то, что они не сумели изучить опыт войны. Также они заподозрили, что российская пропаганда мешает им понять, что происходит.

Уничтожение мотострелковой части может серьезно помешать усилиям России изолировать Северодонецк и Лисичанск с севера. В течение последних 24 часов российские войска не предпринимали никаких попыток продвижения в этом районе.

Армия РФ продолжает отходить с севера Харьковской области, но предположительно будет стремиться удержать линию для защиты своих наземных коммуникаций от Белгорода через Волчанск до Изюма. В то же время, в Украине заговорили о контрнаступлении в районе Изюма.

Украинские защитники продолжали воевать на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на ужасающие условия и продолжение российских атак. Украинская оборона "Азовстали" до сих пор сковывает российские боевые силы и наносит урон, отмечают аналитики.

Российские войска вырыли окопы на северо-западе Запорожской области примерно в 20 километрах от трассы до города Запорожья. Они могут готовиться к дальнейшим наступательным действиям на Запорожье или укреплять доступ в Херсонскую область с севера и востока.

Украинские войска уничтожили российский полевой склад вблизи Пологов.

Российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с административными проблемами, которые мешают России установить полный контроль над оккупированными территориями.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что Кремль планирует провести референдум в Херсонской области 11 сентября, а на протяжении всего лета пытаться завербовать местных коллаборантов.

Различные сообщения о возможных датах проведения референдума в Херсоне (и отрицание того, что будет какая-либо аннексия) свидетельствуют о "значительном замешательстве" в российском руководстве на разных уровнях относительно перспектив России обезопасить эту территорию и, возможно, иметь продвижение вперед, считают в ISW .