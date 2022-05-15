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Італія відбила несподівано короткий кібернапад з РФ на "Євробачення" під час фіналу конкурсу

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 11:46

Влада Італії  стверджує, що перешкодила хакерським атакам проросійських груп під час півфіналу та фіналу пісенного конкурсу Євробачення, що відбувався в італійському Турині.

Про це заявила у неділю поліція Італії.

Італійська поліція стверджує, що під час голосування та виступів учасників як у півфіналі 10 травня, так і під час фіналу вона "пом’якшила" кілька кібератак на мережеву інфраструктуру.

У якості організаторів атаки ідентифікована хакерська група Killnet та її філія "Легіон".

У повідомлення не уточнюються деталі атаки, а також дії, які вжила влади.

Утім, у телеграм-каналі, який координує групу "Легіон", ввечері в суботу, ще до початку голосування, справді здійснювалася координація DDOS-атаки на сервери пісенного конкурсу Євробачення, але вона тривала лише 13 хвилин, після чого координатори дали вказівку припинити атаку без пояснень.

 

Згодом організатори були змушені переконувати учасників групи у тому, що кібернапад справді треба зупинити і закликали "поставитися до прохання з розумінням"

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Як відомо, Україна перемогла у Євробаченні-2022

 Після цього керівники ЄС заговорили українською, вітаючи Україну з перемогою.

Теми: ІталіяЄвробачення
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