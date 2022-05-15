Италия отбила неожиданно короткую кибератаку РФ на "Евровидение" во время финала конкурса
Власти Италии утверждают, что помешали хакерским атакам пророссийских групп во время полуфинала и финала песенного конкурса Евровидения, проходившего в итальянском Турине.
Об этом заявила в воскресенье полиция Италии.
Итальянская полиция утверждает, что во время голосования и выступлений участников как в полуфинале 10 мая, так и во время финала полиция смягчила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру.
В качестве организаторов атаки идентифицирована хакерская группа Killnet и ее филиал "Легион".
В сообщении не уточняются детали атаки, а также действия, предпринятые властями.
Впрочем, в телеграмм-канале, координирующем группу "Легион", вечером в субботу, еще до начала голосования, действительно осуществлялась координация DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидения. Однако эта атака длилась всего 13 минут, после чего координаторы дали указание прекратить атаку без объяснений.
Впоследствии организаторы были вынуждены убеждать участников группы о том, что кибернападение действительно нужно остановить и призвали "отнестись к просьбе с пониманием".
Как известно, Украина победила в Евровидении-2022.
После этого руководители ЕС заговорили по-украински, поздравляя Украину с победой.