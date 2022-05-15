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Италия отбила неожиданно короткую кибератаку РФ на "Евровидение" во время финала конкурса

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 11:46

Власти Италии утверждают, что помешали хакерским атакам пророссийских групп во время полуфинала и финала песенного конкурса Евровидения, проходившего в итальянском Турине.

Об этом заявила в воскресенье полиция Италии.

Итальянская полиция утверждает, что во время голосования и выступлений участников как в полуфинале 10 мая, так и во время финала полиция смягчила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру.

В качестве организаторов атаки идентифицирована хакерская группа Killnet и ее филиал "Легион".

В сообщении не уточняются детали атаки, а также действия, предпринятые властями.

Впрочем, в телеграмм-канале, координирующем группу "Легион", вечером в субботу, еще до начала голосования, действительно осуществлялась координация DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидения. Однако эта атака длилась всего 13 минут, после чего координаторы дали указание прекратить атаку без объяснений.

 

Впоследствии организаторы были вынуждены убеждать участников группы о том, что кибернападение действительно нужно остановить и призвали "отнестись к просьбе с пониманием".

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Как известно, Украина победила в Евровидении-2022.

 После этого руководители ЕС заговорили по-украински, поздравляя Украину с победой.

Темы: ИталияЕвровидение
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