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Потік на в'їзд в Україну після 9 травня перевищує потік на виїзд

Олена РощінаНеділя, 15 травня 2022, 12:38
Фото ДПСУ

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня п'ятий день поспіль перевищує потік на виїзд, сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив 31 тисячу осіб – це рекордні показники з початку війни.

Джерело: Державна прикордонна служба України, "Інтерфакс-Україна

Деталі: За добу 14 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб та понад 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 37 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

"Протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу прибули майже 46 тисяч осіб, з них понад 42 тисячі – українці", – констатують українські прикордонники.

За минулу добу число оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами знизилося до 259 з 279 напередодні, тоді як кількість транспортних засобів, які перетнули кордон навпаки збільшилася з 18 тисяч до понад 20 тисяч.

За даними прикордонної служби Польщі у Твіттері, 14 травня в Україну в'їхало 31,5 тис., тоді як днем раніше – 27 тис. у зворотному напрямку потік становив 22,9 тис. порівняно з 21,2 тис. в суботу.

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Згідно з даними УВКБ ООН на 13 травня,  України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,111 млн осіб, з них в Польщу 3,316 млн, Румунію і Молдову – 957,98 тис., Росію – 800,1 тис., Угорщину – 594,66 тис., Словаччину – 415,4 тис., Білорусь – 27,31 тис.

За даними Держприкордонслужби, в Україну з 28 лютого в'їхало 1,699 млн осіб.

Теми: кордонміграціябіженцівійна
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