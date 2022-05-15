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Поток на въезд в Украину после 9 мая превышает поток на выезд

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 12:38
Фото ГПСУ

Поток на въезд в Украину через ее западную границу после 9 мая пятый день подряд превышает поток на выезд, суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил 31 тысячу человек – это рекордные показатели с начала войны.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, "Интерфакс-Украина"

Детали: За сутки 14 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли порядка 84 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли более 37 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

"На протяжении последних дней сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан. За минувшие сутки прибыли почти 46 тысяч человек, из них более 42 тысяч – украинцы", – констатируют украинские пограничники.

За минувшие сутки число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами снизилось до 259 с 279 накануне, в то время как количество транспортных средств, пересекших границу, наоборот увеличилось с 18 тысяч до более 20 тысяч.

По данным пограничной службы Польши в Твиттере, 14 мая в Украину въехало 31,5 тыс., в то время как днем ​​ранее – 27 тыс. в обратном направлении поток составил 22,9 тыс. по сравнению с 21,2 тыс. в субботу.

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Согласно данным УВКБ ООН на 13 мая, Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 6,111 млн человек, из них в Польшу 3,316 млн, Румынию и Молдову – 957,98 тыс., Россию – 800,1 тыс., Венгрию – 594,66 тыс., Словакию – 415,4 тыс., Беларусь – 27,31 тыс.

По данным Госпогранслужбы, в Украину с 28 февраля въехало 1,699 млн человек.

Темы: границамиграциябеженцывойна
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