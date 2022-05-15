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Правляча партія Швеції, що наполягала на нейтралітеті, готова підтримати вступ до НАТО

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 12:53

Соціал-демократична партія Швеції, яка була оплотом ідеї нейтралітету, готова відмовитися від свого курсу та оголосить про це у неділю вечері.

Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet що слідкує за зустріччю ключових партійців.

У неділю вранці соціал-демократи розпочали внутрішньопартійні переговори про те, чи повинна Швеція подавати заявку на членство в НАТО, чи має продовжувати лишатися поза межами блоку.

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"Все вказує на те, що соціал-демократи змінюють свою позицію і хочуть, щоб Швеція стала членом НАТО", .- констатує видання.

З оцінками Aftonbladet погоджується агенція Reuters.

"Соціал-демократи прем'єр-міністра Магдалени Андерссон, найбільша партія на всіх виборах за минуле століття, провели внутрішні дебати тижня щодо відмови від давньої опозиції членства в НАТО", - зазначає  агенція, підкреслюючи, що відмова від багаторічної політики нейтралітету буде схвалення через вторгнення Росії в Україну.

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Офіційно рішення буде оголошене о 18 годині в неділю. Наразі представники керівництва партії утримуються від чітких підтверджень своєї позиції. Міністр фінансів Мікаель Дамберг, утім, заявив, що це буде "рішення, де на перше місце ми поставимо безпеку Швеції".

Нерішучість заяв пов’язана з тим, що в партії і досі є помітна кількість членів, які виступають проти членства в НАТО.

Дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди детальніше про мотиви Швеції, про її рішення та про те, як вступ цієї держави до НАТО вплине на Україну.

У НАТО у неділю заявили, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане.

Теми: ШвеціяНАТО
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