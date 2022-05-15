Правляча партія Швеції, що наполягала на нейтралітеті, готова підтримати вступ до НАТО

Соціал-демократична партія Швеції, яка була оплотом ідеї нейтралітету, готова відмовитися від свого курсу та оголосить про це у неділю вечері.

Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet що слідкує за зустріччю ключових партійців.

У неділю вранці соціал-демократи розпочали внутрішньопартійні переговори про те, чи повинна Швеція подавати заявку на членство в НАТО, чи має продовжувати лишатися поза межами блоку.

"Все вказує на те, що соціал-демократи змінюють свою позицію і хочуть, щоб Швеція стала членом НАТО", .- констатує видання.

З оцінками Aftonbladet погоджується агенція Reuters.

"Соціал-демократи прем'єр-міністра Магдалени Андерссон, найбільша партія на всіх виборах за минуле століття, провели внутрішні дебати тижня щодо відмови від давньої опозиції членства в НАТО", - зазначає агенція, підкреслюючи, що відмова від багаторічної політики нейтралітету буде схвалення через вторгнення Росії в Україну.

Офіційно рішення буде оголошене о 18 годині в неділю. Наразі представники керівництва партії утримуються від чітких підтверджень своєї позиції. Міністр фінансів Мікаель Дамберг, утім, заявив, що це буде "рішення, де на перше місце ми поставимо безпеку Швеції".

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Нерішучість заяв пов’язана з тим, що в партії і досі є помітна кількість членів, які виступають проти членства в НАТО.

Дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди детальніше про мотиви Швеції, про її рішення та про те, як вступ цієї держави до НАТО вплине на Україну.

У НАТО у неділю заявили, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане.