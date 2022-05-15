Правящая партия Швеции отступит от нейтралитета и поддержит вступление в НАТО

Социал-демократическая партия Швеции, которая была оплотом идеи нейтралитета, готова отказаться от своего курса и объявит об этом в воскресенье.

Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet, следящее за встречей ключевых партийцев.

В воскресенье утром социал-демократы начали внутрипартийные переговоры о том, должна ли Швеция подавать заявку на членство в НАТО или должна продолжать оставаться вне блока.

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"Все указывает на то, что социал-демократы меняют свою позицию и хотят, чтобы Швеция стала членом НАТО", – констатирует издание.

С оценками Aftonbladet соглашается агентство Reuters.

"Социал-демократы под руководством премьер-министра Магдалены Андерссон, крупнейшая партия на всех выборах за прошлый век, провели внутренние дебаты в воскресенье по поводу отказа от свой давней позиции против членства в НАТО", - отмечает агентство, подчеркивая, что отказ от многолетней политики нейтралитета будет одобрен из-за вторжения России в Украину.

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Официально решение будет объявлено в 18 часов в воскресенье. Представители руководства партии воздерживаются от четких подтверждений своей позиции. Министр финансов Микаэль Дамберг, впрочем, заявил, что это будет "решение, где во главу угла мы поставим безопасность Швеции".

Нерешительность заявлений связана с тем, что в партии до сих пор есть заметное количество членов, выступающих против членства в НАТО.

Смотрите в видеопояснении ЕвроПравды подробнее о мотивах Швеции, о ее решении и о том, как это повлияет на Украину.

В НАТО в воскресенье заявили, что турецкое вето на вступление Финляндии и Швеции будет преодолено.