Офіційно: у вівторок Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО

Президент та прем’єр-міністр Фінляндії оголосили у неділю, що Фінляндію подає заявку про приєднання до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це вони заявили на спеціально скликаній прес-конференції.

Президент Саулі Нііністе зробив офіційне оголошення про це фінською, шведською та англійською мовами.

"Це історичний день", - заявив президент, якого цитує фінське видання Yle.

Також на прес-конференції виступили міністр оборони і міністрка закордонних справ Фінляндії, яка саме повернулася з зустрічі із колегами, очільниками МЗС усіх держав Альянсу. Після цієї зустрічі у Альянсі заявили, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане.

Парламент збереться для розгляду цього питання в понеділок, є більшість голосів на підтримку рішення. Після цього президент і уряд мають запустити процес подання заявки, яка буде передана до Альянсу, імовірно, вже у вівторок.

Саулі Нііністе на прес-конференції визнав, що це рішення змінить відносини Росії та Фінляндії. Очільниця уряду Санна Марін додала до цього, що це рішення посилить безпеку Фінляндії, а також спільну безпеку Альянсу. "Це рішення також посилить Євросоюз, чий голос у НАТО буде потужнішим", - заявила вона.

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Дивіться відеопояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України, а також для європейської безпеки вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про небезпеку турецького вето читайте у статті "А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО"