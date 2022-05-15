Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Официально: Финляндия объявила, что подаст заявку на вступление в НАТО

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 13:30

Президент и премьер-министр Финляндии объявили в воскресенье, что Финляндию подает заявку о присоединении к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом они заявили на специально созванной пресс-конференции.

Президент Саули Ниинистё сделал официальное объявление об этом на финском, шведском и английском языках.

Реклама:

"Это исторический день", – заявил президент, которого цитирует финское издание Yle.

Также на пресс-конференции выступили министр обороны и министр иностранных дел Финляндии, которая только что вернулась со встречи с главами МИД всех государств Альянса. После этой встречи в Альянсе заявили, что турецкое вето на вступление Финляндии и Швеции будет преодолено.

Парламент соберется для рассмотрения этого вопроса в понедельник, есть большинство голосов в поддержку решения. После этого президент и правительство должны запустить процесс подачи заявки, которая будет передана в Альянс, вероятно, уже во вторник.

ВИДЕО ДНЯ

Саули Ниинистё на пресс-конференции признал, что данное решение изменит отношения России и Финляндии. Глава правительства Санна Марин добавила, что это решение, тем не менее, усилит безопасность Финляндии, а также общую безопасность Альянса. "Это решение также усилит Евросоюз, чей голос у НАТО будет звучать  мощнее", - заявила она.

Смотрите видеообъяснение "Европейской правды" о том, что изменит для Украины, а также для европейской безопасности вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Об опасности турецкого вето читайте в статье "А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО"

Темы: ФинляндияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
Все новости...
Реклама: