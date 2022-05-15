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Официально: Финляндия объявила, что подаст заявку на вступление в НАТО

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 13:30

Президент и премьер-министр Финляндии объявили в воскресенье, что Финляндию подает заявку о присоединении к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом они заявили на специально созванной пресс-конференции.

Президент Саули Ниинистё сделал официальное объявление об этом на финском, шведском и английском языках.

"Это исторический день", – заявил президент, которого цитирует финское издание Yle.

Также на пресс-конференции выступили министр обороны и министр иностранных дел Финляндии, которая только что вернулась со встречи с главами МИД всех государств Альянса. После этой встречи в Альянсе заявили, что турецкое вето на вступление Финляндии и Швеции будет преодолено.

Парламент соберется для рассмотрения этого вопроса в понедельник, есть большинство голосов в поддержку решения. После этого президент и правительство должны запустить процесс подачи заявки, которая будет передана в Альянс, вероятно, уже во вторник.

Саули Ниинистё на пресс-конференции признал, что данное решение изменит отношения России и Финляндии. Глава правительства Санна Марин добавила, что это решение, тем не менее, усилит безопасность Финляндии, а также общую безопасность Альянса. "Это решение также усилит Евросоюз, чей голос у НАТО будет звучать  мощнее", - заявила она.

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Смотрите видеообъяснение "Европейской правды" о том, что изменит для Украины, а также для европейской безопасности вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Об опасности турецкого вето читайте в статье "А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО"

Темы: ФинляндияНАТО
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