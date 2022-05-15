Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина має можливість очолити процес вступу України до ЄС – Кулеба

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 14:10

Україна стане членом ЄС, а вже найближчим часом отримає статус кандидата, і питання лише в тому, якою буде роль Німеччини у цьому процесі.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у неділю, перед завершенням свого візиту до Берліну.

Міністр заявив, що у рамках його візиту відбулася дуже конструктивна дискусія з представниками офіційної влади Німеччини щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Я їм сказав дуже просту річ. Дивіться: це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це відбулося своєчасно – в червні на саміті ЄС", - пояснив Кулеба.

Реклама:

За його словами Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення та уникнути політичної помилки. "Вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно станеться, але без вашого лідерства", - сказав міністр.

Водночас, зі слів Кулеби виходить, що рішення не ухвалене, тому він закликав українців долучитися до його просування.

"Закликаю кожного з вас, у кого є контакти, друзі в Німеччині, мобілізувати максимальну підтримку для того, щоб наприкінці червня на саміті ЄС Україна отримала статус кандидата", - заявив дипломат.

Детальніше про процес вступу дивіться у текстовому та відеоінтерв’ю дипрадника Зеленського: "Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років".

ВІДЕО ДНЯ

Екс-очільник МЗС Павло Клімкін днями заявив, що Україна може бути в ЄС швидше, ніж за 10 років

Теми: НімеччинаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: