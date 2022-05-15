Німеччина має можливість очолити процес вступу України до ЄС – Кулеба

Україна стане членом ЄС, а вже найближчим часом отримає статус кандидата, і питання лише в тому, якою буде роль Німеччини у цьому процесі.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у неділю, перед завершенням свого візиту до Берліну.

Міністр заявив, що у рамках його візиту відбулася дуже конструктивна дискусія з представниками офіційної влади Німеччини щодо вступу України до Європейського Союзу.



"Я їм сказав дуже просту річ. Дивіться: це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це відбулося своєчасно – в червні на саміті ЄС", - пояснив Кулеба.

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За його словами Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення та уникнути політичної помилки. "Вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно станеться, але без вашого лідерства", - сказав міністр.



Водночас, зі слів Кулеби виходить, що рішення не ухвалене, тому він закликав українців долучитися до його просування.

"Закликаю кожного з вас, у кого є контакти, друзі в Німеччині, мобілізувати максимальну підтримку для того, щоб наприкінці червня на саміті ЄС Україна отримала статус кандидата", - заявив дипломат.

Детальніше про процес вступу дивіться у текстовому та відеоінтерв’ю дипрадника Зеленського: "Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років".

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