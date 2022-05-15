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Германия может возглавить процесс вступления Украины в ЕС – Кулеба

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 14:10

Украина станет членом ЕС, а уже в ближайшее время получит статус кандидата, и вопрос лишь в том, какой будет роль Германии в этом процессе.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в воскресенье перед завершением своего визита в Берлин.

Министр заявил, что в рамках его визита состоялась очень конструктивная дискуссия с представителями официальных властей Германии о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Я им сказал очень простую вещь. Смотрите: это все равно произойдет. Это неизбежно. Однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно, а мы хотим, чтобы это произошло своевременно – в июне на саммите ЕС", - пояснил Кулеба.

По его словам, Германия сейчас имеет шанс сделать историческое решение и избежать политической ошибки. "Выбор перед немецкими элитами очень прост: либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет, но без вашего лидерства", - сказал министр.

В то же время, из слов Кулебы следует, что решение еще не принято, поэтому он призвал украинцев присоединиться к его продвижению: "Призываю каждого из вас, у кого есть контакты, друзья в Германии, мобилизовать максимальную поддержку для того, чтобы в конце июня на саммите ЕС Украина получила статус кандидата".

Подробнее о процессе вступления смотрите в текстовом и видеоинтервью дипрадника Зеленского: "Наше вступление в ЕС точно состоится в ближайшие годы".

ВИДЕО ДНЯ

Экс-глава МИД Павел Климкин на днях заявил, что Украина может вступить в ЕС быстрее, чем через 10 лет.

Темы: ГерманияЕС
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