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Росіяни підтверджують, що б'ють по українцях забороненими касетами і фосфором - СБУ

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 14:22
ілюстративне фото фосфорних бомб

Російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями.

Джерело: чергове перехоплення розмови окупантів Службою безпеки України

Деталі: Це особливо небезпечні та негуманні види озброєнь.

Таким чином, РФ продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.

З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантами заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. Служба безпеки України документує кожен із них.

Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання, наголошує спецслужба.

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Дослівно окупант: "Да все ждут, когда Володьку (Путіна - ред.) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя", нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда".

Теми: СБУвійна
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