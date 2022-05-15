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Россияне подтверждают, что бьют по украинцам запрещенными кассетами и фосфором - СБУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 14:22
иллюстративные фото фосфорных бомб

Российские захватчики подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями.

Источник: очередной перехват разговора оккупантов Службой безопасности Украины

Детали: Это особенно опасные и негуманные виды вооружений.

Таким образом, РФ продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев.

С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. Служба безопасности Украины документирует каждый из них.

Перехват и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания, отмечает спецслужба.

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Дословно оккупант: "Да все ждут, когда Володьку (Путина - ред.) это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя", нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда".

Темы: СБУвойна
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