Посадовець УЗ на Донеччині допомагає окупантам відновити сполучення до Росії – ОГП

Посадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у держзраді – він допомагає окупантам відновити сполучення між окупованими територіями Донеччини та РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у березні начальник станції "Південнодонбаська" структурного підрозділу "Станція Волноваха" регіональної філії "Донецька залізниця" перейшов на бік держави-агресора.

Реклама:

Погодившись на пропозицію окупаційної влади РФ, він отримав аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту "ДНР".

Зазначається, що підозрюваний особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якомога швидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та РФ.

Сполучення росіянам потрібне для переправлення військової техніки та особового складу для проведення наступальних дій проти ЗСУ.