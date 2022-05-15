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Посадовець УЗ на Донеччині допомагає окупантам відновити сполучення до Росії – ОГП

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 14:39
Посадовець УЗ на Донеччині допомагає окупантам відновити сполучення до Росії – ОГП
фото огп

Посадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у держзраді – він допомагає окупантам відновити сполучення між окупованими територіями Донеччини та РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у березні начальник станції "Південнодонбаська" структурного підрозділу "Станція Волноваха" регіональної філії "Донецька залізниця" перейшов на бік держави-агресора.

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Погодившись на пропозицію окупаційної влади РФ, він отримав аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту "ДНР".

Зазначається, що підозрюваний особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якомога швидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та РФ.

Сполучення росіянам потрібне для переправлення військової техніки та особового складу для проведення наступальних дій проти ЗСУ.

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Теми: УкрзалізницяОфіс генпрокурорадержзрадаДонецька область
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