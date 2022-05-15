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Посадовець УЗ на Донеччині допомагає окупантам відновити сполучення до Росії – ОГП

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 14:39
фото огп

Посадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у держзраді – він допомагає окупантам відновити сполучення між окупованими територіями Донеччини та РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у березні начальник станції "Південнодонбаська" структурного підрозділу "Станція Волноваха" регіональної філії "Донецька залізниця" перейшов на бік держави-агресора.

Погодившись на пропозицію окупаційної влади РФ, він отримав аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту "ДНР".

Зазначається, що підозрюваний особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якомога швидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та РФ.

Сполучення росіянам потрібне для переправлення військової техніки та особового складу для проведення наступальних дій проти ЗСУ.

Теми: УкрзалізницяОфіс генпрокурорадержзрадаДонецька область
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