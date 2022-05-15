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Чиновник УЗ на Донеччине помогает оккупантам восстановить сообщение в Россию – ОГП

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 мая 2022, 14:39
Чиновник УЗ на Донеччине помогает оккупантам восстановить сообщение в Россию – ОГП
фото огп

Чиновнику "Укрзализныци" поставлено в известность о подозрении в госизмене – он помогает оккупантам восстановить сообщение между оккупированными территориями Донбасса и РФ.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в марте начальник станции "Южнодонбасская" структурного подразделения "Станция Волноваха" регионального филиала "Донецкая железная дорога" перешел на сторону государства-агрессора.

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Согласившись с предложением оккупационных властей РФ, он получил аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта "ДНР".

Отмечается, что подозреваемый лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ.

Сообщение россиянам требуется для переправки военной техники и личного состава для проведения наступательных действий против ВСУ.

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Темы: УкрзализныцяОфис генпрокурорагосизменаДонецкая область
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