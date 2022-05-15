Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція також подасть заявку до НАТО у вівторок – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 14:42

Уряд Швеції змінив внутрішні плани та має намір офіційно подати заявку на вступ до НАТО 17 травня.

Про це із посиланням на власні джерела пише видання Svenska Dagbladet.

За даними видання, є розпланований процес, за яким офіційний лист із заявкою Швеції про приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу буде переданий у вівторок у Брюсселі генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу (або його представникам, якщо Столтенберг, що перебуває в самоізоляції з підтвердженим коронавірусом, ще не повернеться на роботу).

Це рішення не оприлюднюється офіційно через те, що правляча соціал-демократична партія, де є також противники членства ще не завершила внутрішню дискусію. Утім, оскільки НАТО-скептики лишилися в меншості, очікується що в неділю ввечері урядовці оголосять про схвалення курсу на НАТО.

Раніше Фінляндія офіційно оголосила, що подасть заявку до НАТО, і також планує зробити це у вівторок.

Очікується, що юридичний процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО теж буде прискорений.

Дивіться пояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України, а також для європейської безпеки вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ШвеціяНАТО
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ вдарили по росіянах в Чорнобаївці

відеоНа берег Одещини вимило російські міни

Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Партія канцлера Шольца програє вибори у важливому регіоні

Кібератака на Львів: росіяни викрали й опублікували файли міськради

Росія готує для відправки в Україну до 2500 резервістів – Генштаб

Усі новини...
Швеція
Правляча партія Швеції, що наполягала на нейтралітеті, готова підтримати вступ до НАТО
У НАТО впевнені, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане
У Туреччині заявили, що не закрили двері НАТО для Швеції та Фінляндії, але хочуть переговорів
Останні новини
09:44
фотоОкупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва
09:35
Внаслідок удару постраждала база відпочинку на Одещині – ЗМІ
09:33
відеоАзовсталь: росіяни намагаються заблокувати вихід з бункерів – радник мера
09:32
Російські активи Renault перейшли у держвласність РФ: випускатимуть "Лади" і "Москвичі"
09:12
Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні – британська розвідка
09:01
УЗ відновила продаж квитків через Приват24
09:00
Окупанти вбили вже 229 дітей в Україні
08:55
Чехія хоче, щоб Зеленський був гостем жовтневого саміту лідерів ЄС
08:54
Регіони: в Миколаєві була серія вибухів, на Донбасі – масовані обстріли
08:35
фото Луганщина: окупанти накрили низку населених пунктів з РСЗВ
Усі новини...