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Швеция также подаст заявку в НАТО во вторник – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 14:42

Правительство Швеции изменило внутренние планы и намерено официально подать заявку на вступление в НАТО 17 мая.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Svenska Dagbladet.

По данным издания, есть план процесса, по которому официальное письмо с заявкой Швеции о присоединении к Северо-Атлантическому Альянсу будет передано во вторник в Брюсселе генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу (или его представителям, если Столтенберг, который остается в самоизоляции с подтвержденным коронавирусом, еще не вернется к работе).

Это решение не обнародуется официально из-за того, что правящая социал-демократическая партия, где есть также противники членства, еще не завершила внутреннюю дискуссию. Впрочем, поскольку НАТО-скептики остались в меньшинстве, ожидается, что в воскресенье вечером чиновники объявят об одобрении курса на Альянс.

Ранее Финляндия официально объявила, что подаст заявку в НАТО, она также планирует сделать это во вторник.

Ожидается, что юридический процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО тоже будет ускорен.

Смотрите объяснение "Европейской правды" о том, что изменит для Украины вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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Темы: ШвецияНАТО
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