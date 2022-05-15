Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі": радник мера назвав причини смертності

Валентина РоманенкоНеділя, 15 травня 2022, 16:00
фото з Telegram-каналу Андрющенко Time

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що в заблокованому російськими загарбниками місті є високий рівень смертності, особливо серед людей середнього віку.

Джерело: Telegram-канал Андрющенко Time

Пряма мова: "Маріуполь. На зараз. Поховання та смертність.

Маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил во дворах одразу виникають нові.

Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі".

Деталі: Андрющенко наголошує, що лише загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників Росії.

Теми: Маріупольвійна
Головне сьогодні

У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція

У Києві відновили плату за проїзд: що ще нового в роботі транспорту

Росіяни вдарили по Одещині: атакували міст, пошкодили базу відпочинку, поранили дитину

Зведення Генштабу: ЗСУ вдарили по росіянах в Чорнобаївці

відеоНа берег Одещини вимило російські міни

Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Усі новини...
Маріуполь
Дружини захисників Маріуполя: Потрібно вивести весь гарнізон, ситуація жахлива
Жінка вмерла в обіймах сина. Історія пораненого хлопчика з Маріуполя, який втратив маму
Росіяни скинули на "Азовсталь" запалювальні чи фосфорні бомби – радник мера Маріуполя
Останні новини
13:09
У РФ мобільні оператори планують завозити уживане обладнання – ЗМІ
13:05
Ракетний удар по Одещині: зросла кількість постраждалих
12:58
Росіяни не проводять наступів на Херсонщині та Миколаївщині – ОК "Південь"
12:52
15 людей поранено у Миколаївській області за добу – голова облради
12:41
Війна в Україні - друга з основних проблем, які турбують німців, після інфляції
12:24
Луганщина: запасів газу лишилося на 2 місяці – Гайдай
12:24
З окупованого Мелітополя вже виїхали до половини мешканців – мер
12:21
аудіо"Як у фільмі жахів": війна в Україні стала пеклом для окупантів - перехоплення СБУ
12:16
фотоУ Бучі "розквітли" місця від куль на парканах
12:12
У Києві послабили обмеження продажу алкоголю у закладах
Усі новини...