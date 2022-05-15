"Чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі": радник мера назвав причини смертності

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що в заблокованому російськими загарбниками місті є високий рівень смертності, особливо серед людей середнього віку.

Джерело: Telegram-канал Андрющенко Time

Пряма мова: "Маріуполь. На зараз. Поховання та смертність.

Маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил во дворах одразу виникають нові.

Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі".

Деталі: Андрющенко наголошує, що лише загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників Росії.