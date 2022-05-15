"Четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе": советник мэра назвал причины смертности

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в заблокированном российскими захватчиками городе сохраняется высокий уровень смертности, особенно среди людей среднего возраста.

Источник: Telegram-канал Андрющенко Time

Прямая речь: "Мариуполь. Сейчас. Захоронения и смертность.

Мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые.

Печальный поток смерти не спадает. Люди гибнут не от обстрелов, а от последствий оккупации. Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе".

Детали: Андрющенко отмечает, что только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России.