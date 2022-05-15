Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хорватія схвалила перехід на євро

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 16:46
Хорватія схвалила перехід на євро
pixabay.com

Хорватський парламент ухвалив законопроект про приєднання до єдиної європейської валюти. Таким чином, вже з наступного року Хорватія стане двадцятою країною єврозони.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на aktuality, за перехід на євро віддало голоси 117 депутатів при 13 голосах проти.

Противники введення євро зазначали, що зараз не найкращий час для такого переходу, оскільки цей крок призведе до зростання бідності. 

Реклама:

Уряд Хорватії впевнений, що введення євро стане позитивним кроком для країни. Там стверджують - це дасть змогу усунути валютні ризики, знизити процентні ставки, підвищити кредитний рейтинг країни та залучити більше інвестицій.

Відповідно до закону, Хорватія почне перераховувати ціни на товари в обох валютах вже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме весь наступний рік.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович  наразі є найбільш проросійським лідером держави-члена ЄС. Детальніше проте, як це сталося – читайте у статті  Проти України та НАТО: що стоїть за скандальними заявами президента Хорватії

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХорватіяЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Хорватія
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
Хорватія перехопила цивільний літак, що залетів у її повітряний простір
Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: