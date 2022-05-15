Хорватія схвалила перехід на євро

Хорватський парламент ухвалив законопроект про приєднання до єдиної європейської валюти. Таким чином, вже з наступного року Хорватія стане двадцятою країною єврозони.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на aktuality, за перехід на євро віддало голоси 117 депутатів при 13 голосах проти.

Противники введення євро зазначали, що зараз не найкращий час для такого переходу, оскільки цей крок призведе до зростання бідності.

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Уряд Хорватії впевнений, що введення євро стане позитивним кроком для країни. Там стверджують - це дасть змогу усунути валютні ризики, знизити процентні ставки, підвищити кредитний рейтинг країни та залучити більше інвестицій.

Відповідно до закону, Хорватія почне перераховувати ціни на товари в обох валютах вже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме весь наступний рік.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович наразі є найбільш проросійським лідером держави-члена ЄС. Детальніше проте, як це сталося – читайте у статті Проти України та НАТО: що стоїть за скандальними заявами президента Хорватії