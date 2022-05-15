Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хорватия одобрила переход на евро

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 16:46
Хорватия одобрила переход на евро
pixabay.com

Хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте. Таким образом, уже в следующем году Хорватия станет двадцатой страной еврозоны.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на aktuality, за переход на евро отдало голоса 117 депутатов при 13 голосах против.

Противники введения евро отмечали, что сейчас не самое лучшее время для такого перехода, поскольку этот шаг приведет к росту нищеты.

Реклама:

В свою очередь правительство Хорватии уверено, что введение евро станет положительным шагом для страны. Там утверждают, что это позволит устранить валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.

Согласно закону, Хорватия станет перечислять цены на товары в обеих валютах уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют будет длиться весь год.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович является наиболее пророссийским лидером государства-члена ЕС. Подробнее о том, как это произошло – читайте в статье Против Украины и НАТО: что стоит за скандальными заявлениями президента Хорватии

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХорватияЕСденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Хорватия
Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна
Хорватия перехватила гражданский самолет, залетевший в ее воздушное пространство
Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты
Последние новости
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
Все новости...
Реклама: