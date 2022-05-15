Евакуаційне авто з дітьми потрапило під обстріл росіян

15 травня з Сєвєродонецька Луганської області змогли вивезти 10 людей, а на шляху автомобіль потрапив під обстріл російських військ.

Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.

У Сєвєродонецьку росіяни лякають населення та руйнують будинки.

Охочих виїхати більшає.

Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили".

Деталі: Гайдай наголосив, що люди в безпеці.