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Евакуаційне авто з дітьми потрапило під обстріл росіян

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 16:58
фото гайдая

15 травня з Сєвєродонецька Луганської області змогли вивезти 10 людей, а на шляху автомобіль потрапив під обстріл російських військ.

Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.

У Сєвєродонецьку росіяни лякають населення та руйнують будинки.

Охочих виїхати більшає.

Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили".

Деталі: Гайдай наголосив, що люди в безпеці.

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Теми: Луганська областьевакуаціявійнаРосія
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