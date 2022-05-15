Евакуаційне авто з дітьми потрапило під обстріл росіян
Неділя, 15 травня 2022, 16:58
15 травня з Сєвєродонецька Луганської області змогли вивезти 10 людей, а на шляху автомобіль потрапив під обстріл російських військ.
Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.
У Сєвєродонецьку росіяни лякають населення та руйнують будинки.
Охочих виїхати більшає.
Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили".
Деталі: Гайдай наголосив, що люди в безпеці.
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