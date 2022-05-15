Эвакуационный автомобиль с детьми попал под обстрел россиян

15 мая из Северодонецка Луганской области смогли вывезти 10 человек, а по пути автомобиль попал под обстрел российских войск.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.

В Северодонецке россияне пугают население и разрушают дома.

Желающих уехать больше.

Патрульные полицейские смогли увезти 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили".

Детали: Гайдай подчеркнул, что люди в безопасности.