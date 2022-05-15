Эвакуационный автомобиль с детьми попал под обстрел россиян
Воскресенье, 15 мая 2022, 16:58
15 мая из Северодонецка Луганской области смогли вывезти 10 человек, а по пути автомобиль попал под обстрел российских войск.
Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.
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В Северодонецке россияне пугают население и разрушают дома.
Желающих уехать больше.
Патрульные полицейские смогли увезти 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили".
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Детали: Гайдай подчеркнул, что люди в безопасности.