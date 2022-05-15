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Эвакуационный автомобиль с детьми попал под обстрел россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 мая 2022, 16:58
Эвакуационный автомобиль с детьми попал под обстрел россиян
фото гайдая

15 мая из Северодонецка Луганской области смогли вывезти 10 человек, а по пути автомобиль попал под обстрел российских войск.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.

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В Северодонецке россияне пугают население и разрушают дома.

Желающих уехать больше.                                             

Патрульные полицейские смогли увезти 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили".

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Детали: Гайдай подчеркнул, что люди в безопасности.

Темы: Луганская областьэвакуациявойнаРосcия
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