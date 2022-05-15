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У Гуляйполі внаслідок збройної атаки окупанти пошкодили житлові будинки

Мазуренко Альона Неділя, 15 травня 2022, 18:43
фото: Запорізька ОВА

У Гуляйполі Запоріжської області внаслідок збройної атаки окупантів пошкоджені житлові будинки місцевих жителів.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у багатьох будинках місцевих мешканців. Внаслідок обстрілу у домівках зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна.

 

Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані.

Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення.

Інформації щодо постраждалих людей не надходило.

14 травня впродовж усієї доби окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру.

ВІДЕО ДНЯ

За фактом воєнного злочину до СБУ в Запорізькій області передано матеріали для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ "Порушення законів та звичаїв війни".

 
 

Теми: Запорізька областьвійнаобстрілРосія
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