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В Гуляйполе в результате вооруженной атаки оккупанты повредили жилые дома

Алена МазуренкоВоскресенье, 15 мая 2022, 18:43
В Гуляйполе в результате вооруженной атаки оккупанты повредили жилые дома
фото: Запорожская ОВА

В Гуляйполе в Запорожской области в результате вооруженной атаки оккупантов повреждены жилые дома местных жителей.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Правоохранители зафиксировали разрушение от вражеских атак во многих домах местных жителей. В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссеченные стены, выбиты окна.

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Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены.

Также повреждены придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения.

Информации о пострадавших не поступало.

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14 мая на протяжении всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру.

По факту военного преступления в СБУ в Запорожской области переданы материалы для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны".

 
 

Темы: Запорожская областьвойнаобстрелРосcия
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