В Гуляйполе в результате вооруженной атаки оккупанты повредили жилые дома
В Гуляйполе в Запорожской области в результате вооруженной атаки оккупантов повреждены жилые дома местных жителей.
Источник: Запорожская ОВА
Детали: Правоохранители зафиксировали разрушение от вражеских атак во многих домах местных жителей. В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссеченные стены, выбиты окна.
Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены.
Также повреждены придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения.
Информации о пострадавших не поступало.
14 мая на протяжении всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру.
По факту военного преступления в СБУ в Запорожской области переданы материалы для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны".