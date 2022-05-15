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У Сєвєродонецьку через обстріли окупантів загинули 2 людини

Альона Мазуренко Неділя, 15 травня 2022, 19:20
У Сєвєродонецьку через обстріли окупантів загинули 2 людини
фото: ФБ Гайдая

Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що в результаті обстрілу Сєвєродонецька 14 травня, у місті загинули 2 людини.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Двоє загиблих у старому районі Сєвєродонецька.

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Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок".

Деталі: Гайдай закликав громадян, які вирішили не покидати місто, перебувати в укриттях.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 травня російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, внаслідок чого 9 людей поранено.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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