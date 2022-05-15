У Сєвєродонецьку через обстріли окупантів загинули 2 людини

Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що в результаті обстрілу Сєвєродонецька 14 травня, у місті загинули 2 людини.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Двоє загиблих у старому районі Сєвєродонецька.

Реклама:

Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок".

Деталі: Гайдай закликав громадян, які вирішили не покидати місто, перебувати в укриттях.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ