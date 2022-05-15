У Сєвєродонецьку через обстріли окупантів загинули 2 людини
Неділя, 15 травня 2022, 19:20
Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що в результаті обстрілу Сєвєродонецька 14 травня, у місті загинули 2 людини.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "Двоє загиблих у старому районі Сєвєродонецька.
Реклама:
Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок".
Деталі: Гайдай закликав громадян, які вирішили не покидати місто, перебувати в укриттях.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 14 травня російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, внаслідок чого 9 людей поранено.