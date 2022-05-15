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В Северодонецке из-за обстрелов оккупантов погибли 2 человека

Мазуренко Алена Воскресенье, 15 мая 2022, 19:20
фото: ФБ Гайдая

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что в результате обстрела Северодонецка 14 мая в городе погибли 2 человека.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Двое погибших в старом районе Северодонецка.

Орки вчера вечером накрыли город артиллерией, обстрелы продолжились и сегодня, так что погибших обнаружили только сейчас. Было попадание в жилой дом".

Детали: Гайдай призвал граждан, решивших не покидать город, находиться в укрытиях.

Напомним:

  • 14 мая российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке, в результате чего 9 человек были ранены.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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