Правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО

Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ своєї країни до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться у заяві, розміщеній на сайті партії

"На своєму засіданні сьогодні, 15 травня 2022 року, правління партії соціал-демократів вирішило, що партія працюватиме над тим, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО",- говориться у заяві.

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Одночасно там уточнюється - Швеція, у разі схвалення заявки НАТО, має "висловити односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на своїй території".

Нагадаємо, напередодні Svenska Dagbladet із посиланням на свої джерела повідомила, що Швеція має намір офіційно подати заявку на вступ до НАТО 17 травня.

Останнім кроком до цього має бути завершення внутрішньої дискусії у правлячій соціал-демократичній партії, де є також противники членства ще не завершила внутрішню дискусію.

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Тепер цю перешкоду остаточно усунуто.

Раніше Фінляндія офіційно оголосила, що подасть заявку до НАТО, і також планує зробити це у вівторок.

Очікується, що юридичний процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО теж буде прискорений.

Дивіться пояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України, а також для європейської безпеки вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.