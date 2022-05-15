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Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО

"Европейская правда"Воскресенье, 15 мая 2022, 19:44
фото: unsplash.com

Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление своей страны в Альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

"На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", - говорится в заявлении.

Одновременно там уточняется - Швеция в случае одобрения заявки НАТО должна "выразить односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на своей территории".

Напомним, накануне Svenska Dagbladet со ссылкой на свои источники сообщила, что Швеция намерена официально подать заявку на вступление в НАТО 17 мая.

Последним шагом к этому должно быть завершение внутренней дискуссии в правящей социал-демократической партии, где также противники членства еще не завершили внутреннюю дискуссию.

Теперь это препятствие окончательно устранено.

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Ранее Финляндия официально объявила, что подаст заявку в НАТО, она также планирует сделать это во вторник.

Ожидается, что юридический процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО тоже будет ускорен.

Смотрите объяснение "Европейской правды" о том, что изменит для Украины вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Темы: ШвецияНАТОРосcия
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